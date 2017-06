¿Por qué crece la obesidad infantil en Argentina?

Expertos de distintos países, organizaciones nacionales e internacionales y funcionario participan de unas jornadas para promover políticas de regulación que ayuden a prevenir el creciente sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de Argentina. El encuentro se realiza en la Cámara de Diputados de la Nación.

La incorporación del etiquetado frontal en los envases para mejorar la información y los derechos de los consumidores, las restricciones en la publicidad sobre productos alimentarios dirigidas a niños, la protección de los entornos escolares de la alimentación inadecuada y la discusión de políticas fiscales para bebidas azucaradas son los cuatro ejes de regulación que se abordarán durante este encuentro, organizado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), UNICEF y la Cámara de Diputados de la Nación.

Especialistas de Chile, que cuenta con una ley modelo en etiquetado frontal de alimentos, y de México, que incorporó una norma de impuestos a las bebidas azucaradas, son expositores de la reunión, de la que también participan legisladores, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos interesados en la problemática alimentaria y de lucha contra la obesidad infantil.

Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años de América Latina y el Caribe con un 9,9%, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado recientemente por OPS/OMS y la FAO. El mismo estudio refiere a un análisis hecho sobre la publicidad de alimentos en televisión dirigidos a niños y niñas en ocho países de América Latina y el Caribe, el cual detectó que en nuestro país el 48% de los alimentos publicitados tenía un bajo valor nutricional, y que el 69% de los encuestados consumió estos productos posteriormente.

En adolescentes de 13 a 15 años, el sobrepeso aumentó un 17% en cinco años, al pasar del 25% (2007) al 29% (2012), según cifras oficiales. En las poblaciones más pobres, el impacto es mayor: los chicos y las chicas de bajo nivel socioeconómico tienen un 31% más de posibilidades de tener sobrepeso que los chicos de alto nivel socioeconómico. Además, el aumento de la obesidad atraviesa de manera desproporcionada a las mujeres: en más de 20 países de América Latina y el Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor a la de los hombres.

El consumo de alimentos ultraprocesados -con cantidades elevadas de sodio, azúcares, grasas, añadidos en la fabricación, como pueden ser snacks y bebidas azucaradas-, es un importante contribuyente a la epidemia de obesidad y al aumento del sobrepeso que afecta a America Latina.

El sobrepeso y obesidad aumentan los riesgos de tener enfermedades coronarias, ACV, diabetes, cáncer (de endometrio, mama, colon, hígado, riñones etc.), trastornos como osteoartritis e hipertensión, entre otras afecciones.

Durante el encuentro, los expositores informarán sobre medidas efectivas para mejorar la información de los productos alimentarios, de manera de ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Los expertos en esta temática aseguran que los etiquetados de los alimentos no son claros en Argentina, dado que un producto que parece saludable, puede no serlo. Pese a tanta evidencia científica acumulada sobre el daño a la salud que causa el consumo excesivo de azucares, el rótulo en Argentina no cuenta con la obligación de informar sobre esto a los consumidores. De esta manera, los adultos no pueden ejercer su pleno derecho a elegir lo que compran y dan a sus niños que, a su vez, ven comprometido su derecho a desarrollar una vida sana.

