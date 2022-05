Covid persistente: consejos para reincorporarse al trabajo

El Dr. Greg Vanichkachorn, director del Programa para rehabilitación en la actividad después de la Covid de Mayo Clinic, ofrece consejos para volver al trabajo durante la recuperación.

«Puede ser difícil volver al trabajo después de atravesar cualquier condición médica, y esto es especialmente cierto en el caso de una Covid persistente», dice el Dr. Vanichkachorn, médico de la División de Salud Pública, Enfermedades Infecciosas y Medicina Ocupacional de Mayo Clinic. Entre los pasos que pueden ayudar el Dr. Vanichkachorn menciona:

Comunicarse

Será difícil para tu empleador ofrecerte ayuda si no sabe cómo hacerlo. Una comunicación clara con y con equipo médico maximizará las posibilidades de que vuelvas al trabajo sin problemas. ¿Cómo comunicarte de forma eficaz?

1. Asegúrate de que tu empleador reciba con regularidad las recomendaciones para trabajar de tu médico. El Dr. Vanichkachorn recomienda enviar información actualizada cada dos a cuatro semanas.

2. Cuando te reúnas con tu médico para elaborar las recomendaciones para trabajar, participa activamente.

3. Habla con tu empleador a menudo. «Sé que puede ser difícil tener este tipo de conversaciones. Por más difícil que esto pueda ser, mantenerlas en la oscuridad durante semanas solo puede empeorar la situación», afirma el Dr. Vanichkachorn.

No esperes hasta tener una cita programada para ajustar las recomendaciones de trabajo. Si estás mejor y estás preparado para asumir más trabajo, hacéselo saber a tu médico. «Lo mismo se aplica si tu situación empeora», aclara el Dr. Vanichkachorn. «La comunicación constante es clave».

Reorganizar el trabajo

«A muchos pacientes les preocupa volver al trabajo porque no saben cómo lo harán cuando se enfrenten a su carga de trabajo habitual», dice el Dr. Vanichkachorn. «Puede pasar mucho tiempo hasta que un paciente se sienta listo para trabajar al 100%. Por eso recomendamos que vuelvan a trabajar de manera gradual».

Por ejemplo, si trabajás ocho horas por día, cinco días a la semana, entonces, quizás deberías volver a trabajar en turnos de cuatro horas, tres días a la semana, con un día libre entre medio.

El Dr. Vanichkachorn recomienda preguntar si el empleador ofrece trabajos especiales llamados tareas alternativas temporales. Por lo general, estos puestos son menos trabajosos y están diseñados para que los empleados con afecciones médicas puedan reincorporarse al trabajo.

Hacer los deberes

Lamentablemente, las tareas alternativas temporales no están disponibles para todos, y a algunos pacientes con Covid persistente se les pide que no vuelvan a trabajar hasta que no «estén al 100%», indica el Dr. Vanichkachorn. «No es una situación ideal, ya que no estoy seguro de que alguien pueda recuperarse por completo de inmediato. En este caso, es posible que te ausentes de tu lugar de trabajo durante un tiempo».

Eso no significa que no puedas hacer el trabajo de la casa, afirma el médico. Las actividades importantes que hacemos durante el día, tales como lavar ropa, cocinar y hacer mandados, pueden simular el trabajo.

«Recomiendo ver las actividades cotidianas como tu trabajo. Al hacer esto, tú y tu médico podrán evaluar mejor qué tipos de actividades puedes hacer cuando vuelvas a trabajar», dice el médico.

Centrarse en el estado funcional

A menudo los pacientes quieren eliminar el dolor y volver a donde estaban antes de la Covid, dice el Dr. Vanichkachorn.

«Aunque comprendo el deseo, y parte de mi profesión es ayudar a los que sufren, esta meta puede ser muy difícil de alcanzar. En cambio, les recomiendo a los pacientes centrarse en mejorar su estado funcional», aconseja el Dr. Vanichkachorn. «Cuando te reincorpores al trabajo, es posible que te enfrentes a nuevos desafíos y que incluso sientas malestar. No obstante, con tratamiento y nuevas estrategias de control, es posible que puedas superar tales obstáculos y volver a trabajar».