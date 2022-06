Los nuevos tratamientos para pacientes con dermatitis atópica

La dermatitis atópica afecta profundamente la calidad de vida de los pacientes porque impacta en el ámbito laboral, escolar, social, vincular y económico. Justamente porque impacta en muchos ámbitos de la vida del paciente es fundamental un abordaje multidisciplinario.

A nivel mundial, se estima que el 10% de los adultos y el 25% de los niños viven con dermatitis atópica y que aproximadamente el 85% de los pacientes presentan las primeras manifestaciones de la enfermedad antes de los 5 años. Se trata de una patología multifactorial, en la que intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas y/o problemas en la función barrera de la piel.

Síntomas y la vida cotidiana

La picazón intensa que provoca la dermatitis lleva al paciente a rascarse permanentemente, y en muchos casos, hasta dañar su piel e incluso predisponer a infecciones, generando ardor y dolor.

La Dra. María Valeria Angles, jefa de la sección Dermatología Infantojuvenil del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires y coordinadora del grupo de trabajo de dermatitis atópica de la Sociedad Argentina de Dermatología explica que “La calidad de vida de los pacientes, sobre todo en casos de moderados a severos, y la de toda su familia o entorno, se ve muy afectada. En muchos casos, las familias, parejas o padres no duermen porque tienen que estar controlando que la persona no se rasque ni lastime. Elegir cómo vestirse es también un desafío para los pacientes, que deben optar por prendas que no intensifiquen la picazón”

La dermatitis atópica no es una enfermedad contagiosa, sin embargo, en muchos niños se convierte en objeto de burlas, discriminación y daños en la autoestima de los pacientes. “Los pacientes sufren bullying con frecuencia porque aún son muchos los que creen que es una enfermedad contagiosa, lo que indica el gran desconocimiento en torno a la patología. La autoestima es lo que más se ve afectada, sobre todo en los pacientes adolescentes. En los adultos, la dermatitis impacta mucho en el ámbito laboral ya que suelen ausentarse en los casos de infecciones cutáneas” agrega la especialista.

Hay otras enfermedades desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio de la dermatitis atópica, en el que el sistema inmunológico de los pacientes está sobreactivado y genera procesos inflamatorios sistémicos. Por ello, es muy frecuente que la dermatitis coexista con otras enfermedades alérgicas, como asma, rinoconjuntivitis, alergia alimentaria, entre otras.

“En algunos casos los pacientes inician, por ejemplo, con una alergia alimentaria y luego desarrollan dermatitis atópica. En otros casos, la alergia alimentaria coexiste y desencadena exacerbaciones de dermatitis. A su vez, la dermatitis atópica puede coexistir con otras enfermedades alérgicas respiratorias como rinitis y/o asma. Esto no se da en todos los pacientes, ya que muchos no presentan relación con alergias y la enfermedad se da exclusivamente como algo intrínseco de la piel” explica el Dr. Maximiliano Gómez, especialista en Alergia e Inmunología y presidente electo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.

Cómo tratarla

Es por esto que resulta fundamental un abordaje multidisciplinario de la enfermedad en el que intervengan diferentes profesionales. “La visión del dermatólogo y del alergólogo se complementan y el paciente se beneficia del cuidado integral, de su piel y de su alergia. Trabajar en conjunto garantiza una evaluación y un tratamiento especializado y complementario, en beneficio del paciente” agrega Gómez.

Los especialistas coinciden en la importancia de un diagnóstico correcto y temprano de la enfermedad. “El diagnóstico temprano favorece la indicación de cuidados especiales de la piel que pueden evitar, en los casos leves, la progresión del eczema. A su vez, el diagnóstico correcto puede contribuir al alivio en aquellos casos con enfermedad más grave y avanzada” explica la Dra. Marta Patricia La Forgia, médica especialista en Dermatología y Alergia e Inmunología y agrega “la certeza del diagnóstico contribuye a no demorar los tratamientos sistémicos evitando así el deterioro de la calidad de vida, en el que fundamentalmente el prurito, tanto influye”.

Avances y novedades en el tratamiento

El Dr Gabriel Gattolin, especialista en Alergia e Inmunología, ex presidente de la AAAEIC, y coordinador de Investigación Clínica en Fundación de Estudios Clínicos y en el Centro Respiratorio Infantil de Rosario, comenta sobre las novedades más importantes para pacientes con dermatitis atópica: la aparición de fármacos biológicos, y la aprobación de un inhibidor de JAK qu, con una dosis oral diaria, que se ha probado que reduce notablemente la picazón y las lesiones cutáneas en los pacientes

“Esto supone una gran noticia ya que se trata de fármacos más efectivos, con estudios científicos de respaldo que garantizan su seguridad y que mejoran notablemente su calidad de vida dado que disminuyen las lesiones cutáneas y la picazón. Estas nuevas opciones terapéuticas nos llenan de alegría, tanto a los médicos como a los pacientes, porque finalmente podemos tener algo diferente, seguro y efectivo para ofrecerles. Significa una esperanza para aquellos pacientes que ya habían probado todo lo que había hasta el momento, y no lograban mejorías” concluye la Dra. Angles.