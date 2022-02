¿Cómo vivir con cáncer?

En el marco del Día Mundial del Cáncer, y por tercer año consecutivo, Bristol Myers Squibb presenta junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), “Vivir Con Cáncer”, la iniciativa que reúne testimonios de personas conectadas por esta enfermedad y hace hincapié en la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y la contención a pacientes.

“Vivir Con Cáncer”, que desde 2020 ha impactado a millones de personas, comparte testimonios que reflejan, cómo es el día a día del/la paciente, cómo se siente el proceso y cómo hacer para transitarlo de la mejor forma posible. De esta manera, Facundo Arana ex paciente y actor, entrevista a pacientes, familiares, líderes de fundaciones, profesionales de la salud, quienes enseñan cómo es vivir con cáncer y lo que implica atravesar la enfermedad.

La tercera edición de “Vivir Con Cáncer” cuenta con testimonios como el de Santiago Lange, regatista y medallista olímpico, que en la charla recuerda cómo en el 2015 y con un sueño por cumplir, la fuerza y el conocimiento que le dio el agua de superar adversidades, hicieron una completa diferencia tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón: «Esta experiencia personal me ayudó a ayudar y es un agradecimiento que tengo infinito a la vida de poder darle una mano a los que están viviendo esto y decirles que se puede», cuenta.

Por su parte, Celeste Iannelli, Youtuber, TikToker y autora del libro “Diario de la Servilleta” a quien le diagnosticaron leucemia en plena adolescencia, comenta: “A partir de esto que me pasó descubrí que me gusta crear, escribir y lo empecé a hacer”. El cáncer no sólo le cambio la vida, sino también su rumbo. El aburrimiento en una clínica transformó su vida y dejó plasmado en servilletas todas sus vivencias y sentimientos de esa etapa. En ese camino, sin darse cuenta, se convirtió en agente de cambio y, hoy a los 19 años, acompaña a miles de seguidores en sus redes sociales con mensajes de fuerza y amor.

Desde su experiencia como padre de Santiago, quien con 19 años fue diagnosticado con Sarcoma de Ewing y atravesó el tratamiento en plena pandemia de Covid 19, Alejandro Schujman, psicólogo y periodista, comenta: “La detección precoz es clave. Si Santi no se miraba la pierna y no se descubría ese sarcoma, otra hubiese sido la historia”, y agrega: “Cuando uno tiene hijos, como padres siempre preferimos que todo nos duela a nosotros y no a ellos”, expresa. Este fue su caso, pero descubrió que su hijo se convertiría en el capitán de su propio barco, y que él iba a tener que aprender un nuevo rol, el de acompañar.

A través de testimonios como estos, los/as pacientes cuentan su recorrido desde que recibieron el diagnóstico; familiares hablan sobre cómo acompañar a una persona con cáncer y la importancia de la contención del círculo íntimo; líderes de organizaciones exponen cómo transformaron su experiencia en un capital para ayudar y brindar contención a otras personas. También, profesionales de la salud dan cuenta de los adelantos científicos que han permitido significativos cambios en las expectativas y la calidad de vida de pacientes con cáncer.