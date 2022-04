Las verdaderas causas de la calvicie temprana

La caída del cabello suele ser frecuente, también en las mujeres. La dermatóloga Mariana Dommarco explica las posibles causas que provocan la calvicie juvenil y sus distintos tratamientos:

1.- La genética: en hombres es la más frecuente.

2.– Causas hematológicas: lo primero que hace el médico es indicar la realización de un análisis de sangre en la primera consulta sobre el tema, ya que permite descartar que la caída de cabello provenga de anemia, disminución de ferritina o disminución de la vitamina D.

3.– Causas endócrinas: la caída de cabello también puede tener que ver con alteraciones de la glándula tiroides.

4.– El estrés físico: que puede ser producido por una intervención quirúrgica o una enfermedad sistémica.

5.- Consumo de fármacos: el litio, ácido valproico, anticoagulantes y algunos antihipertensivos, debilitan el folículo piloso (parte de la piel que da crecimiento al cabello).

6.- La alimentación: las dietas hipocalóricas, dietas bajas en proteínas, dietas deficientes en ácidos grasos esenciales, deficiencia de zinc, biotina o de hierro, o el exceso de vitamina A, que en general provienen de suplementos vitamínicos o medicamentos, producen caída de cabello.

7.-Estrés psicológico: el estrés puede producir contractura en músculos frontales y temporales, disminuyendo el flujo sanguíneo a los folículos pilosos, produciendo la debilidad del cabello, y luego su caída. El estrés también produce bruxismo, que es la contractura de los músculos maxilares, que se conoce como “rechinar los dientes”. Esta contracción se produce principalmente de noche, llegando también a contraer los músculos temporales y frontales, disminuyendo el flujo sanguíneo al folículo piloso.

8.-Causas autoinmunes o infecciosas: Existen otras causas de alopecias (o falta de cabello) localizadas (“peladillas”), estos casos deben ser consultadas al dermatólogo para su especial procedimiento.

En su gran mayoría las causas son tratables desde el punto de vista médico. Siempre se recomienda consultar con el dermatólogo para que le indique el tratamiento más adecuado para su problema.

Soluciones a la pérdida del pelo

La dermatóloga Mariana Dommarco señala que, en determinados casos en que los pacientes no presenten mejoras con los tratamientos planteados, no deben descartarse opciones como los trasplantes pelo por pelo o los postizos que se adhieren con un pegamento especial durante varios días. Esto representa una opción estética cuando no existen tratamientos alternativos factibles o donde no es posible una cirugía.