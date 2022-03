Secretos para una sonrisa sana

Una boca sana, con dientes limpios, encías sanas y aliento fresco, es el espejo de la salud digestiva y, muchas veces, es el reflejo de la salud general. Obtener y mantener una buena salud bucal no es tan sencillo, pero tampoco imposible.

El mal aliento generalmente está relacionado a dietas insalubres y un intestino no sano. No solo causa una mala impresión en los demás, sino que para quien es consciente que lo padece pero no puede eliminarlo por más esfuerzos que haga, es muy vergonzoso.

Además, de la visita al odontólogo por lo menos una vez por año para el chequeo de rutina, puede mejorar su salud bucal con algunas alternativas que están al alcance de sus manos.

Consejos naturales para una buena salud bucal

Buena alimentación:

La comida procesada está llena de azúcar que carece de nutrientes básicos y está llena de químicos. Estos alimentos no tienen vitaminas solubles en grasas que son esenciales para la salud dental y ósea. Para lograr una salud dental óptima, debe prestar atención a lo que come. Consumir vegetales de hojas verdes y frutas frescas crudas y llenas de nutrientes, junto con productos de animales de buena calidad, disminuirá las posibilidades de desarrollar caries dental.

Agua:

Al tomar mucha agua, mantendrá las encías hidratadas y estimulará la saliva. Enjuagarse la boca con agua también ayuda a eliminar los pedacitos de comidas que quedan en la boca. Tome dos litros de agua por día. En el caso que no pueda lavarse los dientes luego de comer, realice un buche con agua. No consuma bebidas carbonatadas porque no son buenas para la salud bucal.

Neem:

El neem o nim es una hierba ideal para prevenir la caries dental. El neem fortalece al sistema inmune y la resistencia del organismo a la caries dental. Puede consumirlo como un suplemento en cápsulas o hervir la hierba y consumirla como un té. También hay pastas de dientes que contienen extracto de neem.

Aceite de coco:

Busque productos dentales que contengan aceite de coco. El aceite de coco también funciona como un antibiótico natural y se ha descubierto que puede luchar contra la bacteria estreptococo que causa la caries dental.

Aceite de orégano:

El aceite de orégano es un antiséptico natural con propiedades antibacterianas. Las infecciones dentales y de encías responden de manera rápida al aceite de orégano. Puede aplicarlo directamente a las encías, aplicar unas dos gotas a su pasta de dientes dos veces por día o añadirlo a su enjuague bucal. Si necesita usar más que un par de gotas, dilúyalo en una base de aceite (como de oliva o sésamo), ya que es tan potente que puede quemar la piel. Usado de manera regular, puede mejorar de forma importante la higiene oral.

Agua de salvia:

La salvia es otra hierba antiséptica muy refrescante y efectiva cuando se usa como enjuague bucal. Simplemente ponga a hervir hojas de salvia y menta hasta que el agua esté oscura, déjelo enfriar y viértalo en una botella vacía de enjuague bucal. Añada unas cuantas gotas de aceite esencial de tomillo y úselo dos veces al día para una gran alternativa de enjuague.

Apio y zanahoria:

Al comer apio, protege los dientes de dos maneras. Como hay que masticarlo mucho, se produce más saliva, que neutraliza las bacterias que producen caries. Además, es un abrasivo natural que limpia el espacio entre los dientes. Pruebe masticar un puñado de apio o zanahoria una vez al día.

Más cuidados para una boca sana

• No comparta el cepillo de dientes, porque el sangrado de las encías puede transmitir enfermedades.

• Renovar el cepillo cada tres meses.

• Evitar el consumo de golosinas y azúcares. De hacerlo, cepillarse los dientes enseguida.

• Lavarse tanto la superficie externa de los dientes como la interna y también la lengua para remover las bacterias.

• Limpiarse entre los dientes todos los días con hilo dental u otro producto similar.

• No fumar.

Lo más importante para proteger los dientes

Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves. El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad. Un cepillo de dientes desgastado no servirá para limpiar los dientes. Además, use hilo dental antes o después de cada cepillado.