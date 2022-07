Apendicitis: el tratamiento con antibióticos que evita la cirugía

Hay un tratamiento ambulatorio con antibióticos que permite a muchos pacientes con apendicitis evitar la cirugía y la hospitalización, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles.

De qué se trata

El estudio consiste en 726 participantes con apendicitis confirmada por imagen asignados al azar para recibir antibióticos en 25 hospitales distintos, desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2020.

El 46% de ellos fue dado de alta del servicio de urgencias en un plazo de 24 horas. Por eso, este tratamiento ambulatorio se asoció a menos de un efecto adverso grave por cada 100 pacientes en la semana posterior al alta.

Además, se demostró que el tratamiento ambulatorio es seguro en una amplia gama de pacientes muy diversos y se realizó el 90% de los pacientes tratados con antibióticos en todos los centros del estudio. A diferencia de la hospitalización, el tratamiento ambulatorio no genera tantas apendicectomías posteriores, sino que hay una recuperación más rápida. Según las estadísticas, los pacientes perdieron menos días de trabajo por la rápida recuperación.

Este estudio es un análisis continuado de los resultados del ensayo Comparison of Outcomes of Antibiotic Drugs and Appendectomy (CODA), que descubrió que el tratamiento con antibióticos no era inferior a la apendicectomía urgente. Tras el ensayo, el Colegio Americano de Cirujanos declaró que las pruebas de alta calidad indicaban que la mayoría de los pacientes pueden ser tratados con antibióticos.

Según uno de los investigadores del estudio: «El manejo ambulatorio de la apendicitis es seguro para muchas personas y podría disminuir el uso y los costos de la atención médica», resumen los investigadores en su artículo, publicado en la revista científica ‘JAMA Network Open’.