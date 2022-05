Nuestros ojos son muy resistentes y trabajan veinticuatro horas al día, incluso cuando dormimos, porque una parte de nuestro ciclo del sueño incluye movimientos oculares rápidos. No pueden dañarse por leer con poca luz ni al usar una computadora por mucho tiempo. Si se produce fatiga muscular, se soluciona con reposo, pero sí hay una serie de síntomas que cuando ocurren deben recibir atención médica.

Chalaziones u orzuelos

Ambos son abultamientos en el párpado, ya sea superior o inferior. El primero es más grande, tiene como causa un folículo de pestaña ocluido, generalmente por grasa y el segundo es una infección en el mismo lugar. El primero suele no doler pero el orzuelo sí, e incluso es bastante frecuente que se recomiende aplicarle un anillo de oro caliente “para que madure” y drene. Siempre es mejor que los vea un médico.

Para tratarlos, pueden usarse compresas calientes. Sumerja una toalla o una gasa pequeña y limpia en agua caliente, y aplíquela sobre el párpado por unos 10 a 15 minutos, de tres a cinco veces al día, hasta que el chalazión o el orzuelo desaparezcan. Sumerja la toalla en el agua caliente repetidamente para mantener el calor adecuado. En el caso de un chalazión, cuando la glándula tapada se abre, es posible que haya un aumento de secreción en el ojo. Esto debe mejorar. Un ungüento antibiótico puede ser prescrito si alguna bacteria infecta el chalazión, o si el orzuelo no mejora después del tratamiento con compresas calientes o recurre.

Sensación de cuerpo extraño

Sentir que tenemos arena o un cuerpo extraño en el ojo y al mismo tiempo sentir molestias visuales como dolor al abrir o cerrar el ojo y visión borrosa es motivo de atención médica, porque tal vez haya algo que puede causar abrasión de la córnea, que es la membrana externa del ojo.

Las causas más comunes de abrasión de la córnea son los accidentes de trabajos en casa, de deporte, los lentes de contacto mal ajustados, algo que golpea o entra en el ojo como aserrín, ceniza, arena, trocitos de pasto al podarlo, y partículas que vuelen en general.

En algunos casos, la causa inmediata de una abrasión de la córnea puede no ser aparente, ya que los síntomas pueden aparecer horas después de la lesión. Lo unico aconsejable como tratamiento casero es enjuagar el ajo con agua limpia o solución fisiológica para generar un efecto de arrastre del cuerpo extraño, pero si este se halla incrustado solo puede solucionarlo un médico. De ninguna manera se debe tratar de extraer el cuerpo extraño frotando el párpado o introduciendo pinzas en el ojo.

Visión borrosa

La pérdida de calidad de visión, ya sea repentina o paulatina, es siempre motivo de consulta. La visión borrosa puede ser síntoma de numerosos problemas del ojo como traumatismos, conjuntivitis, queratitis y uveítis y también, de enfermedades de otro tipo como diabetes o afecciones neurológicas.

También en algunos casos se trata solo de presbicia, que es una pérdida de flexibilidad del cristalino para adaptarse y enfocar objetos a las diferentes distancias. Esta pérdida se da en casi todas las personas a partir de los 40 años es un proceso progresivo y hace que los objetos cercanos se vean borrosos, pero se ve bien de lejos. Se soluciona con lentes. También se realizan procedimientos con láser.

Inflamación de los párpados

La blefaritis produce irritación en los ojos, enrojecimiento, sensación de ardor, lagrimeo, picazón, y muchas veces formación de costras serosas en los párpados y pestañas. Es causada por bacterias en la mayoría de los casos, cuando estas se reproducen en cantidad. Muchas veces se debe a cosméticos contaminados que causan una infección o reacción alérgica y a la dermatitis seborreica, que causa caspa en párpados y cejas que puede generar una infección oportunista debido a la picazón. También la rosácea puede causar este problema. Su tratamiento es médico.

Falta de lágrimas

La falta de producción de lágrimas es una condición que puede tener muchas causas y sus síntomas son muy molestos porque el ojo pierde humedad, se siente ardor y fatiga visual.

Ciertas enfermedades médicas causan ojos secos. La más notable es el síndrome Sjögrens, una enfermedad auto inmune en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propias glándulas productoras de humedad. Otras enfermedades como la enfermedad de Graves, la de Parkinson, blefaritis (inflamación de los párpados), artritis reumatoidea, diabetes y problemas de la tiroides pueden causar ojos secos. Las mujeres tienden a desarrollar ojos secos debido a cambios hormonales causados por el embarazo, las píldoras anticonceptivas y la menopausia. Algunos medicamentos incluyendo los antihistamínicos, descongestivos, medicinas para la presión arterial y antidepresivos también resecan los ojos.

Mitos y realidades sobre sus ojos

Mito: Leer con poca luz le hace daño a sus ojos.

Realidad: Aunque leer con poca luz le cansa los ojos, no es dañino.

Mito: Usar una computadora o un monitor, le hace daño a los ojos.

Realidad: Aunque el uso de un monitor se asocia con la fatiga visual, no le hace daño a los ojos.

Mito: Si usa demasiado sus ojos, se gastarán.

Realidad: Los ojos no se gastan. Usted los puede usar cuanto quiera.

Mito: Sentarse muy cerca del televisor es malo para sus ojos.

Realidad: No hay prueba científica que indique que sentarse muy cerca del televisor es malo para sus ojos.

Mito: Si usted necesita anteojos, sus ojos no están saludables.

Realidad: Necesitar anteojos no tiene nada que ver con la salud de sus ojos. Usted simplemente tiene alguna variación normal en el tamaño, o forma del ojo o algún cambio que ocurre normalmente con la edad.

Mito: No hace falta hacerse un examen de los ojos hasta tener unos 40 a 50 años.

Realidad: Las enfermedades de los ojos pueden ocurrir en cualquier momento. Cuando envejecemos, nuestros ojos corren más riesgo de desarrollar enfermedades.

Mito: Si come muchas zanahorias, tendrá ojos saludables y buena visión.

Realidad: La buena nutrición es importante para la salud en general, incluyendo sus ojos. La única base para este mito es que las zanahorias contienen vitamina A, que es necesaria en pequeñas cantidades para el buen funcionamiento de los ojos. Una dieta bien balanceada contiene toda la vitamina A que cualquier persona necesita. Demasiada vitamina A puede ser dañina.