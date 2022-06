Pérdida de pelo: nuevas técnicas que ayudan a recuperarlo

La pérdida de pelo en mujeres de mediana edad es muy común y se estima que afecta hasta a dos tercios de las mujeres después de la menopausia. Todavía no hay razones exactas, sin embargo, las pruebas sugieren que hay una predisposición hormonal y genética. Hay unas nuevas terapias que ayudan a minimizar la pérdida de cabello en las mujeres de mediana edad.

El Dr. Faubion, director médico de la NAMS afirma que «La pérdida y el adelgazamiento del cabello es una preocupación de muchas mujeres de mediana edad. Las presentaciones que abordan este importante tema son especialmente valiosas y oportunas para que los profesionales de la salud estén preparados para tratar el tema con sus pacientes»

No todas las pérdidas de cabello son iguales, hay algunas que se producen con la edad. En algunos (no cicatrizantes), el folículo piloso se conserva y el pelo tiene la posibilidad de volver a crecer. Otras (cicatriciales) se caracterizan por la destrucción irreversible de los folículos pilosos que no permiten la reposición del pelo.

Hay una diferencia en la caída de cabello, también llamada alopecia androgenética, en hombres y en mujeres. En mujeres, la fase de crecimiento del pelo se acorta y hay cada vez menos pelos en fase de crecimiento activo. Los folículos pilosos se encogen, lo que hace que el cabello se vuelva más fino y que disminuya el número de cabellos en general.

Sin embargo, hay formas de tratar la alopecia androgenética. El tratamiento incluye una aplicación diaria de minoxidil tópico al 5%. Puede llevar al menos tres meses antes de obtener resultados notables. La finasterida es un inhibidor de la 5-reductasa que está aprobado por la FDA para la caída del cabello en los hombres. Este tratamiento puede ser eficaz en las mujeres, aunque es probable que necesiten dosis más altas. señalan los expertos. Otros tratamientos son la drospirenona que contiene ACO y la espironolactona. Entre las nuevas terapias que están surgiendo figuran las inyecciones de plasma rico en plaquetas.

«Dado que algunas afecciones médicas pueden provocar la pérdida permanente del cabello y ser signos de enfermedades más graves o de enfermedades dermatológicas, es importante el diagnóstico precoz. En algunos casos, puede ser necesario realizar biopsias para obtener un diagnóstico preciso», afirma la doctora Alison Bruce, de la Clínica Mayo.