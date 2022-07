Los 4 mitos de la piel en el embarazo

Durante el embarazo, se producen numerosas alteraciones en la piel, gracias a un cambio hormonal muy grande, comienzan a aumentar el nivel de progesterona y de estrógenos a partir del primer trimestre. «La buena noticia es que la mayor parte de los cambios y de las alteraciones que se producen en la piel con el embarazo son benignos y tienden a resolverse espontáneamente tras dar a luz», subraya la Dra. Lidia Maroñas, especialista en Dermatología, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

1) Si se tiene más celulitis o se aumenta más peso es porque va a ser una niña.

Este mito es falso, ya que no está científicamente demostrado que haya una relación entre el sexo del bebé y las modificaciones que ocurran en la piel. Según la especialista «Intentar averiguar el sexo del bebé según la forma de la panza es una afición popular, pero no está demostrado que ni la forma, ni el tamaño de la panza, ni tampoco la distribución de grasa durante la gestación guarden relación con los niveles de hormonas ni con el sexo del bebe. Coloquialmente se dice que las niñas roban la belleza a la madre, pero esto no es así. Sí que influyen, en cambio, la genética, el estilo de vida y alteraciones como la diabetes gestacional», añade.

2) Si la piel está más bonita y sin acné, el bebé será niño.

De la misma forma que el mito anterior, no está demostrado que exista un vínculo entre el sexo del bebé y el cambio hormonal. Una vez se supera la revolución hormonal del primer trimestre, el aumento de progesterona y de estrógenos, el cuerpo se adapta a los cambios hormonales y la embarazada tiene una piel más bonita por el efecto de la progesterona, que da un tono más rosado y colorido.

3) Depilarse la línea alba hace que salga el vello más oscuro y más duro.

Mucha gente piensa que depilarse la línea alba durante el embarazo hará que en la zona salga más pelo, pero es sólo un mito. Es falso porque ningún tipo de depilación, ni siquiera el afeitado, puede estimular el crecimiento del folículo piloso, ni va a hacer que salga más vello ni más fuerte.

4) Si la embarazada usa anteojos, el bebé tendrá manchas en la piel.

Este mito también es falso, ya que las manchas de nacimiento suelen estar relacionadas con variantes genéticas producidas durante el desarrollo embrionario de la piel del feto. Las manchas en la piel no pueden ser causadas por algo que la madre haya hecho o dejado de hacer durante el embarazo.

La Dra. Maroñas afirma que lo que se favorece con el embarazo es el pelo, porque las muejres suelen tener una melena más densa y bonita; mientras que en el posparto el descenso de las hormonas facilita que los folículos pilosos se desprendan, es decir que se cae más el pelo. «Las mujeres tienen un pelazo durante el embarazo por la acción de las hormonas que favorecen la fase de anagen o de crecimiento del folículo piloso y, como normal general, tenemos un aumento de la densidad capilar, y la mujer se ve el pelo más denso y con más brillo», remarca la doctora Maroñas.